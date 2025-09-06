VN-agentschap: postverkeer naar VS bijna tot stilstand gekomen

BERN (ANP/AFP) - Het postverkeer naar de Verenigde Staten is met ruim 80 procent gedaald na de invoering van nieuwe regels door Washington. Dat meldt de Wereldpostunie (UPU) zaterdag, die ook stelt dat er inmiddels 88 landen zijn die hun postdiensten naar het land volledig of gedeeltelijk hebben opgeschort.

Voorheen hoefden er geen invoerkosten betaald te worden voor pakjes en pakketten tot 800 dollar, maar die vrijstelling is eind augustus vervallen. Sindsdien moeten over alle pakjes en pakketten die de VS binnenkomen invoerkosten worden betaald.

De UPU, het agentschap voor postsamenwerking van de Verenigde Naties, werkt aan de "snelle ontwikkeling van een nieuwe technische oplossing die moet helpen om de post naar de VS weer op gang te brengen", stelt directeur-generaal Masahiko Metoki in een verklaring.

Ook bij PostNL is het sinds 23 augustus tijdelijk niet meer mogelijk om pakjes en pakketten naar de VS te sturen. Brieven en documenten kunnen nog wel verstuurd worden.