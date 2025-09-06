ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VN-agentschap: postverkeer naar VS bijna tot stilstand gekomen

Economie
door anp
zaterdag, 06 september 2025 om 15:09
anp060925094 1
BERN (ANP/AFP) - Het postverkeer naar de Verenigde Staten is met ruim 80 procent gedaald na de invoering van nieuwe regels door Washington. Dat meldt de Wereldpostunie (UPU) zaterdag, die ook stelt dat er inmiddels 88 landen zijn die hun postdiensten naar het land volledig of gedeeltelijk hebben opgeschort.
Voorheen hoefden er geen invoerkosten betaald te worden voor pakjes en pakketten tot 800 dollar, maar die vrijstelling is eind augustus vervallen. Sindsdien moeten over alle pakjes en pakketten die de VS binnenkomen invoerkosten worden betaald.
De UPU, het agentschap voor postsamenwerking van de Verenigde Naties, werkt aan de "snelle ontwikkeling van een nieuwe technische oplossing die moet helpen om de post naar de VS weer op gang te brengen", stelt directeur-generaal Masahiko Metoki in een verklaring.
Ook bij PostNL is het sinds 23 augustus tijdelijk niet meer mogelijk om pakjes en pakketten naar de VS te sturen. Brieven en documenten kunnen nog wel verstuurd worden.
Vorig artikel

President Zuid-Korea mogelijk naar VS om honderden arrestaties

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2615312019

5 vroege tekenen van Alzheimer die je niet mag negeren

ANP-446678884 (1)

Aardbeien zitten vol pesticiden: deze supermarkten zijn het ergst

57114278_m

Onderzoekers vinden verrassende link tussen zoetstoffen en cognitieve achteruitgang. Vooral als je jong bent, moet je oppassen

176253924_m

De midlifecrisis is voorbij, maar er kwam iets ergers in de plaats: jongeren lijden nu het meest

shutterstock_333005096

12 signalen dat je extreem slim bent

gandr-collage (5)

Studie: iedereen heeft een type waar hij of zij op valt