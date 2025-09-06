ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

President Zuid-Korea mogelijk naar VS om honderden arrestaties

Samenleving
door anp
zaterdag, 06 september 2025 om 14:57
anp060925092 1
SEOUL (ANP/RTR) - Zuid-Korea stuurt mogelijk zijn minister van Buitenlandse Zaken naar de Verenigde Staten na de arrestatie van honderden burgers van zijn land tijdens een Amerikaanse inval in een fabriek van Hyundai, vrijdag.
De Zuid-Koreaanse president Lee Jae Myung heeft inmiddels opdracht gegeven tot grootschalige actie om te reageren op de actie van de Amerikaanse immigratiedienst. Zo wordt een speciaal team gevormd dat met een adequate reactie moet komen. Het bezoek van minister Cho Hyun aan de VS kan nodig zijn om de diplomatieke spanningen weg te nemen. "Ik ben diep bezorgd", zei Hyun tijdens een spoedvergadering van de regering. "Ik voel een zware verantwoordelijkheid vanwege de arrestatie van onze landgenoten."
Vrijdag viel de Amerikaanse immigratiedienst een fabriek van autoaccu's binnen waarbij zo'n 475 mensen werden opgepakt, vooral Zuid-Koreanen. Het was de grootste inval op één locatie ooit van Homeland Security.
Vorig artikel

Geheimzinnige sociale mediabeweging wil Frankrijk blokkeren

Volgend artikel

VN-agentschap: postverkeer naar VS bijna tot stilstand gekomen

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2615312019

5 vroege tekenen van Alzheimer die je niet mag negeren

ANP-446678884 (1)

Aardbeien zitten vol pesticiden: deze supermarkten zijn het ergst

57114278_m

Onderzoekers vinden verrassende link tussen zoetstoffen en cognitieve achteruitgang. Vooral als je jong bent, moet je oppassen

176253924_m

De midlifecrisis is voorbij, maar er kwam iets ergers in de plaats: jongeren lijden nu het meest

shutterstock_333005096

12 signalen dat je extreem slim bent

gandr-collage (5)

Studie: iedereen heeft een type waar hij of zij op valt