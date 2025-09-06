President Zuid-Korea mogelijk naar VS om honderden arrestaties

SEOUL (ANP/RTR) - Zuid-Korea stuurt mogelijk zijn minister van Buitenlandse Zaken naar de Verenigde Staten na de arrestatie van honderden burgers van zijn land tijdens een Amerikaanse inval in een fabriek van Hyundai, vrijdag.

De Zuid-Koreaanse president Lee Jae Myung heeft inmiddels opdracht gegeven tot grootschalige actie om te reageren op de actie van de Amerikaanse immigratiedienst. Zo wordt een speciaal team gevormd dat met een adequate reactie moet komen. Het bezoek van minister Cho Hyun aan de VS kan nodig zijn om de diplomatieke spanningen weg te nemen. "Ik ben diep bezorgd", zei Hyun tijdens een spoedvergadering van de regering. "Ik voel een zware verantwoordelijkheid vanwege de arrestatie van onze landgenoten."

Vrijdag viel de Amerikaanse immigratiedienst een fabriek van autoaccu's binnen waarbij zo'n 475 mensen werden opgepakt, vooral Zuid-Koreanen. Het was de grootste inval op één locatie ooit van Homeland Security.