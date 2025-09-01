VN-arbeidsorganisatie vreest banenverlies door bezuiniging Trump

GENÈVE (ANP) - De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) van de Verenigde Naties vreest voor banenverlies na een voorstel van de Trump-regering om de financiering met 107 miljoen dollar (92 miljoen euro) te verlagen. De Verenigde Staten leveren een bijdrage van 22 procent van het reguliere budget van het in Genève gevestigde VN-agentschap. Persbureau Reuters heeft een interne boodschap van de IAO over de kwestie ingezien.

Volgens directeur-generaal Gilbert Houngbo heeft de VS, de grootste donor van de organisatie, nog niet betaald voor de bijdragen van 2024 en 2025. Het totale tweejaarlijkse budget van de IAO van 930 miljoen dollar voor 2026 en 2027 werd in juni goedgekeurd.

Medewerkers van de IAO zijn boos over een verklaring van het Witte Huis waarin staat dat de organisatie "werkt om buitenlandse arbeiders te organiseren en Amerikaanse bedrijfsbelangen in het buitenland te straffen". De IAO houdt zich bezig met internationale arbeidsrechten en werkregulering.

President Donald Trump heeft stappen gezet om voor 4,9 miljard dollar aan buitenlandse hulp voor diverse internationale programma's te annuleren. Eind vorig jaar werkten meer dan 3600 mensen bij de IAO. In mei bevestigde de organisatie dat zij ongeveer 225 banen had geschrapt op het hoofdkantoor.