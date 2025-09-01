Weerrecord voor VK: zomer 2025 is warmste ooit gemeten

LONDEN (ANP) - Het was deze zomer gemiddeld 16,1 graden in het Verenigd Koninkrijk. Daarmee was de zomer van 2025 de warmste sinds het begin van de metingen in 1884, aldus de Britse weerdienst (Met Office) op basis van voorlopige cijfers.

Het vorige record van 15,76 graden dateerde uit 2018. De vijf warmste zomers sinds 1884 vonden allemaal na 2000 plaats. De Met Office baseert zich op de meteorologische zomer, van 1 juni tot en met 31 augustus. Het VK had dit jaar in deze periode te maken met vier hittegolven.

Volgens klimaatwetenschappers van de Met Office is de kans op een zomer die even warm of warmer is dan die van 2025 zeventig keer groter geworden door klimaatverandering. Zij denken dat het VK door de uitstoot van broeikasgassen ongeveer eens in de vijf jaar te maken kan krijgen met dit soort zomers.