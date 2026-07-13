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VN-scheepvaartorganisatie tegen tol van Trump Straat van Hormuz

Economie
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 18:55
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PARIJS (ANP/RTR) - Volgens de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) bestaat er geen juridische grondslag om tol te heffen enkel voor de doorvaart door een zeestraat. Daarmee reageert de scheepvaartorganisatie van de Verenigde Naties op het plan van de Amerikaanse president Donald Trump om compensatie te vragen voor de kosten van het beschermen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz.
Hij eist 20 procent over alle verscheepte ladingen. Details over hoe dit precies in zijn werk moet gaan, heeft Trump nog niet gegeven.
"We zijn op de hoogte van het bericht en wachten op nadere details", zei een woordvoerder van de IMO. "Ons standpunt over heffingen is altijd hetzelfde geweest: de IMO is nadrukkelijk tegen het opleggen van tarieven voor de doorvaart door zeestraten die worden gebruikt voor de internationale scheepvaart."
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