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Trump wil dat zus overleden Graham hem vervangt in Senaat

Samenleving
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 19:01
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WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump wil dat de zus van de overleden senator Lindsey Graham hem voorlopig vervangt. Hij zegt dat te hebben aanbevolen aan de gouverneur van South Carolina, waar Graham vandaan komt. "Dit zou een prachtig eerbetoon zijn aan Lindsey, die zielsveel van haar hield."
De 71-jarige Graham overleed afgelopen weekend. Dat gebeurde onverwachts, volgens zijn kantoor na een korte ziekte. De Republikein gold als een invloedrijke senator en zijn plotselinge overlijden is problematisch voor zijn partij. De toch al krappe Republikeinse meerderheid in de Senaat is door zijn dood en de ziekenhuisopname van senator Mitch McConnell feitelijk teruggebracht tot 51 van de 100 zetels.
Graham en zijn zus Darline Graham Nordone hadden een hechte relatie. Hun moeder overleed in 1976 aan kanker en hun vader minder dan twee jaar later aan hartproblemen. De toen 22-jarige Graham adopteerde daarop zijn 13-jarige zusje, schrijft CBS News. Senator Tim Scott, ook uit South Carolina, noemde haar een goede tijdelijke vervanger voor zijn overleden collega.
Onduidelijk is of Nordone zelf politieke ambities heeft. Ze heeft volgens de krant The New York Times mensen met een beperking geholpen met het zoeken naar werk. Gouverneur Henry McMaster moet nu gaan besluiten of ze de rest van de ambtsperiode van haar broer mag uitzitten. De Republikeinen moeten daarnaast ook een alternatieve kandidaat kiezen om in november in zijn plaats mee te doen aan de tussentijdse verkiezingen.
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