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VN waarschuwt infrastructuur aan te passen aan klimaat

Economie
door anp
dinsdag, 30 juni 2026 om 17:29
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GENÈVE (ANP) - Infrastructuur in Europa, Noord-Amerika en Centraal-Azië moet worden aangepast aan de verslechterende klimaatomstandigheden, want niets doen is uiteindelijk veel duurder. Daarvoor waarschuwt de Economische Commissie voor Europa (UNECE) van de Verenigde Naties dinsdag.
Wegen op land, water en spoor, havens en vliegvelden zullen door klimaatverandering vaker te maken krijgen met hitte, overstromingen, minder ijs, sneeuw en permafrost en een stijging van de zeespiegel, aldus UNECE in een rapport. Die vraagt publieke en private instanties daarin om prioriteit te geven aan aanpassingen voor er schade ontstaat. Elke dollar investering aan klimaataanpassing zou ruim het tienvoud aan waarde opleveren.
Verstoringen in infrastructuur kunnen voor dramatische gevolgen en enorme kosten zorgen, zegt UNECE-secretaris Tatiana Molcean. "Aangezien extreme weersomstandigheden niet langer een toekomstig risico vormen, maar vandaag de dag realiteit zijn, is aanpassing van de vervoersinfrastructuur absoluut noodzakelijk."
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