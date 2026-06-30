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CBS kampt met technische storing, inflatiecijfers komen later

Economie
door anp
dinsdag, 30 juni 2026 om 17:30
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DEN HAAG (ANP) - Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft last van een technische storing, dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van BNR. Daardoor wordt de publicatie van de inflatiecijfers die voor woensdagochtend gepland stond, uitgesteld.
De storing is het gevolg van werkzaamheden in een datacentrum in Almere, laat een woordvoerster weten. De werkzaamheden hebben te maken met de brand die vorige maand uitbrak in het datacentrum. Ook toen kampte het CBS met een storing.
De inflatiecijfers over de maand juni zouden om 06.30 uur worden gepubliceerd. Dat wordt tot een later moment uitgesteld, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. Het zou op een later moment woensdag alsnog kunnen komen, stelt hij.
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