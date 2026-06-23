ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VN wil dat AI-bedrijven milieu-impact openbaar maken

Economie
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 14:05
anp230626129 1
LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Alle grote AI-bedrijven zouden de volledige milieu-impact van hun systemen moeten meten en openbaar moeten maken. Daartoe roept Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, op. Hij zegt dat het tijd is om de impact van AI op het klimaat in kaart te brengen.
Guterres wil dat de bedrijven CO2-uitstoot, waterverbruik en landverbruik meten en openbaar maken. Ook zouden de bedrijven achter de grote datacentra zoals Amazon, Meta en Microsoft zich er volgens de VN-baas toe moeten verplichten om elk datacentrum in 2030 van stroom te voorzien van hernieuwbare energie.
AI is "hongerig naar land, water en energie", aldus Guterres. "Ondanks deze duidelijke zorgen blijven gemeenschappen vaak in het ongewisse over de milieueffecten van de infrastructuur die om hen heen verrijst."
Het Internationaal Energieagentschap (IEA) schat dat het elektriciteitsverbruik van de datacenters die AI aandrijven tussen 2025 en 2030 meer dan zou kunnen verdubbelen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1892584582

Zoveel verdient het cabinepersoneel bij KLM, Transavia en EasyJet – en zó groot is het gat met de piloten

a5f6b6a2-dc5b-4ba9-a224-931d743d8d0d

Franse presentatrice van tv om seksistische opmerking over Belgische WK-speler

shutterstock_2752465121

Echt: ieder glas alcohol brengt je dood dichterbij

ANP-44636654

FD: "Dure villa’s in de uitverkoop: boven 5 miljoen is de glans eraf"

generated-image (1)

Verdien je goed? Dit is minimum, modaal en gemiddeld salaris in 2026

shutterstock_2631922019

Eigen rechter: tientallen wolven in Nederland illegaal gestroopt

Loading