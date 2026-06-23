VN wil dat AI-bedrijven milieu-impact openbaar maken

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Alle grote AI-bedrijven zouden de volledige milieu-impact van hun systemen moeten meten en openbaar moeten maken. Daartoe roept Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, op. Hij zegt dat het tijd is om de impact van AI op het klimaat in kaart te brengen.

Guterres wil dat de bedrijven CO2-uitstoot, waterverbruik en landverbruik meten en openbaar maken. Ook zouden de bedrijven achter de grote datacentra zoals Amazon, Meta en Microsoft zich er volgens de VN-baas toe moeten verplichten om elk datacentrum in 2030 van stroom te voorzien van hernieuwbare energie.

AI is "hongerig naar land, water en energie", aldus Guterres. "Ondanks deze duidelijke zorgen blijven gemeenschappen vaak in het ongewisse over de milieueffecten van de infrastructuur die om hen heen verrijst."

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) schat dat het elektriciteitsverbruik van de datacenters die AI aandrijven tussen 2025 en 2030 meer dan zou kunnen verdubbelen.