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Trump: Iran heeft wél ingestemd met inspecties atoomprogramma

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 14:04
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WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump claimt dat Iran wel heeft ingestemd met inspecties van het atoomprogramma. Zijn vicepresident JD Vance verkondigde dat al eerder, maar Iran ontkende dat daar afspraken over gemaakt zijn.
"Ondanks hun protesten en valse beweringen", schrijft Trump op Truth Social, "is Iran volledig en helemaal akkoord gegaan met nucleaire inspecties op het hoogste niveau, tot ver in de toekomst (oneindigheid!!!)"
Trump zegt dat hij zonder garantie überhaupt niet verder zou willen onderhandelen met de Iraniërs. Ook schrijft hij op basis van deze en andere "enorme toezeggingen" van Iran te hebben besloten om de Straat van Hormuz te heropenen. Die werd geblokkeerd door zowel Iran als de Verenigde Staten, maar volgens Trump kan de Amerikaanse blokkade zo weer worden ingesteld. Hij acht het "zeer onwaarschijnlijk" dat dat nu gaat gebeuren, maar hij laat de Amerikaanse oorlogsschepen voor de zekerheid in elk geval in de buurt varen.
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