VNO-NCW bezorgd over mkb'ers om lange rijen voor vol stroomnet

DEN HAAG (ANP) - Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland maken zich zorgen over mkb'ers die een aansluiting op het elektriciteitsnet willen om bijvoorbeeld te verduurzamen. VNO-NCW en MKB-Nederland vrezen dat duizenden bedrijven vanaf volgend jaar op veel langere wachtlijsten voor het volle stroomnet komen.

Kleinverbruikers zijn nu nog uitgezonderd van jarenlange wachtrijen. Maar halverwege 2026 vervalt volgens de belangenbehartigers de gereserveerde ruimte voor zakelijke kleinverbruikers op het net, waardoor zij achteraan de wachtrij komen. Ook is onduidelijk wat deze maatregel betekent voor bedrijven die zich moeten houden aan zero-emissiezones, die de komende jaren steeds strenger worden. Daarnaast krijgen maatschappelijke voorzieningen vanaf januari 2026 voorrang op het stroomnet.

De belangenbehartigers willen meer duidelijkheid over wat die eerste maatregel voor mkb'ers betekent en in hoeverre die extra ruimte op het net oplevert, voordat hierover besluiten worden genomen.