ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VNO-NCW bezorgd over mkb'ers om lange rijen voor vol stroomnet

Economie
door anp
donderdag, 27 november 2025 om 21:23
anp271125187 1
DEN HAAG (ANP) - Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland maken zich zorgen over mkb'ers die een aansluiting op het elektriciteitsnet willen om bijvoorbeeld te verduurzamen. VNO-NCW en MKB-Nederland vrezen dat duizenden bedrijven vanaf volgend jaar op veel langere wachtlijsten voor het volle stroomnet komen.
Kleinverbruikers zijn nu nog uitgezonderd van jarenlange wachtrijen. Maar halverwege 2026 vervalt volgens de belangenbehartigers de gereserveerde ruimte voor zakelijke kleinverbruikers op het net, waardoor zij achteraan de wachtrij komen. Ook is onduidelijk wat deze maatregel betekent voor bedrijven die zich moeten houden aan zero-emissiezones, die de komende jaren steeds strenger worden. Daarnaast krijgen maatschappelijke voorzieningen vanaf januari 2026 voorrang op het stroomnet.
De belangenbehartigers willen meer duidelijkheid over wat die eerste maatregel voor mkb'ers betekent en in hoeverre die extra ruimte op het net oplevert, voordat hierover besluiten worden genomen.
loading

POPULAIR NIEUWS

185707642 l normal none

Vergeet jij veel? Dat kan juist een teken zijn van hoge intelligentie

ANP-540761968

Moeder 'slachtoffer' zaak-Borsato: 'Ik word nerveus als mijn bh-bandje piept'

WhatsApp Image 2025-11-26 at 23

Fatma (15) wordt al twee dagen vermist

brain-scan-260nw-273127421

Vier breingolven: waarom je hoofd op 9, 32, 66 en 83 ineens anders werkt

ANP-543020123

Krampusnacht: de angstaanjagende tegenhanger van Sinterklaas is populairder dan ooit

f8fd55bc-113c-417d-8fe3-9af558e6619e

Griekspoor onder vuur om deelname aan omstreden Russisch tennistoernooi

Loading