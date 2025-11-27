Ruim 1 op 10 jongeren minstens een keer verdacht van misdrijf

DEN HAAG (ANP) - Ruim een op de tien jongeren wordt minstens een keer verdacht van een misdrijf. Dat staat in een donderdag gepubliceerd onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). De kosten van criminaliteit per groep adolescenten die in hetzelfde jaar van de basisschool kwamen, worden geschat op bijna 2,6 miljard euro.

De onderzoekers verzamelden cijfers van ongeveer een half miljoen mensen die van 2008 tot en met 2011 de basisschool hadden verlaten, elf jaar lang. Gemiddeld waren ze in die periode 12 tot en met 23 jaar oud. Deze groep is groot genoeg om een representatief beeld te geven van crimineel gedrag onder adolescenten, denken de onderzoekers.

Het grootste deel van de jongeren dat met justitie in aanraking kwam, ruim 44.000, werd één keer van een misdrijf verdacht. Bij 5000 jongeren gebeurde dat minstens zes, maar gemiddeld zelfs bijna 13 keer. Hoewel verdachten niet altijd daadwerkelijk een misdrijf hebben gepleegd, spreken de onderzoekers van "intensieve criminele carrièrepaden".