ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ruim 1 op 10 jongeren minstens een keer verdacht van misdrijf

Samenleving
door anp
donderdag, 27 november 2025 om 21:17
anp271125185 1
DEN HAAG (ANP) - Ruim een op de tien jongeren wordt minstens een keer verdacht van een misdrijf. Dat staat in een donderdag gepubliceerd onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). De kosten van criminaliteit per groep adolescenten die in hetzelfde jaar van de basisschool kwamen, worden geschat op bijna 2,6 miljard euro.
De onderzoekers verzamelden cijfers van ongeveer een half miljoen mensen die van 2008 tot en met 2011 de basisschool hadden verlaten, elf jaar lang. Gemiddeld waren ze in die periode 12 tot en met 23 jaar oud. Deze groep is groot genoeg om een representatief beeld te geven van crimineel gedrag onder adolescenten, denken de onderzoekers.
Het grootste deel van de jongeren dat met justitie in aanraking kwam, ruim 44.000, werd één keer van een misdrijf verdacht. Bij 5000 jongeren gebeurde dat minstens zes, maar gemiddeld zelfs bijna 13 keer. Hoewel verdachten niet altijd daadwerkelijk een misdrijf hebben gepleegd, spreken de onderzoekers van "intensieve criminele carrièrepaden".
loading

POPULAIR NIEUWS

185707642 l normal none

Vergeet jij veel? Dat kan juist een teken zijn van hoge intelligentie

ANP-540761968

Moeder 'slachtoffer' zaak-Borsato: 'Ik word nerveus als mijn bh-bandje piept'

WhatsApp Image 2025-11-26 at 23

Fatma (15) wordt al twee dagen vermist

brain-scan-260nw-273127421

Vier breingolven: waarom je hoofd op 9, 32, 66 en 83 ineens anders werkt

ANP-543020123

Krampusnacht: de angstaanjagende tegenhanger van Sinterklaas is populairder dan ooit

f8fd55bc-113c-417d-8fe3-9af558e6619e

Griekspoor onder vuur om deelname aan omstreden Russisch tennistoernooi

Loading