VNO-NCW: goede betrekkingen met nieuwe Amerikaanse regering nodig

DEN HAAG (ANP) - Voor Nederlandse bedrijven is het van groot belang dat we de goede betrekkingen met de Verenigde Staten ook onder de nieuwe Amerikaanse regering verder kunnen voortzetten en uitbouwen. Dat zegt ondernemersorganisatie VNO-NCW na het naar buiten komen van de eerste uitslagen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Daarbij geeft de lobbyclub voor het Nederlandse bedrijfsleven geen oordeel over de waarschijnlijke verkiezingswinst van Donald Trump.

"De Amerikaanse bevolking lijkt opnieuw Donald Trump tot president te hebben gekozen, maar we zullen de definitieve uitslag moeten afwachten", schrijft VNO-NCW in een verklaring, waarin verder vooral wordt gewezen op de sterke banden tussen Nederland en de VS. "De VS zijn de belangrijkste niet-Europese handelspartner van ons land en de grootste investeerder in onze economie . Andersom is de VS de grootste ontvanger van Nederlands kapitaal."

Volgens de ondernemersorganisatie is het belangrijk dat die goede relatie blijft bestaan. Tegelijk vindt VNO-NCW het nodig dat er in Europa werk wordt gemaakt van het versterken van de eigen positie. "Ongeacht wie er straks in het Witte Huis zit, zal de EU extra stappen moeten zetten voor het versterken van de concurrentiekracht van de Europese economie en zullen we in Europa meer moeten investeren in onze eigen defensie en economische weerbaarheid."