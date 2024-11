CU bezorgd over banden Trump en Poetin, maar hoort mildere toon

DEN HAAG (ANP) - ChristenUnie-leider Mirjam Bikker maakt zich "natuurlijk" zorgen over de banden van de hoogstwaarschijnlijke nieuwe Amerikaanse president Donald Trump met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin en Trumps neiging om zich van bondgenoten af te keren. Bikker put wel moed uit de "mildere" toon die Trump volgens haar in zijn overwinningstoespraak aansloeg.

Bikker feliciteert Trump en "hoopt van harte dat hij zich zal inzetten als president voor alle Amerikanen en voor gerechtigheid wereldwijd", zei ze nadat de Republikein de winst woensdagochtend had opgeëist. De leider van de kleine oppositiepartij hoopt dat Trump niet "de bruggen zal ophalen" en Amerika zal isoleren. Ze vond hem in zijn eerste reactie "milder dan in de campagne en ik hoop dat hij op die weg verdergaat".