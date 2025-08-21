VNO-NCW: meer duidelijkheid, maar tarieven blijven pijnlijk

DEN HAAG (ANP) - Met de formele bekrachtiging donderdag van het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten is er in elk geval meer duidelijkheid voor ondernemers, stellen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.

"Het handhaven van het tarief van 50 procent op staal en aluminium heeft echter een enorme impact op bedrijven in die sector", voegen de lobbyclubs voor het Nederlandse bedrijfsleven toe. "Een algemeen tarief van 15 procent op de meeste Europese producten blijft eveneens een bijzonder pijnlijke maatregel."

De ondernemersorganisaties noemen het wel een "goede stap" dat per 1 september bepaalde producten van die 15 procent worden vrijgesteld én dat beide partijen hebben afgesproken dat de lijst van producten waarvoor dat geldt in de toekomst langer moet worden. "Het is ook van groot belang dat de VS en de EU nauw met elkaar in gesprek blijven om toe te werken naar - zoals ze het zelf noemen - 'herstel van stabiliteit en voorspelbaarheid in de onderlinge handel en investeringen'."

Deals met andere landen

VNO-NCW en MKB-Nederland hamerden er eerder al op dat de EU verder moet blijven werken aan de versterking van de eigen concurrentiekracht en de Europese interne markt. Daarbij zou Europa ook moeten inzetten op handelsafspraken met andere landen dan de VS.

Evofenedex, die de handels- en logistieke belangen van duizenden bedrijven in Nederland behartigt, mist juist nog wat duidelijkheid. "Het Joint Statement is meer een bevestiging van de afspraken", laat de organisatie in een verklaring weten. Het is voor evofenedex-deskundige Casper Roerade nog niet helemaal helder welke Europese producten precies uitzonderingen krijgen. "We hopen dat hierover snel duidelijkheid komt en dat het snel wordt geïmplementeerd."