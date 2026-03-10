ECONOMIE
VNO-NCW noemt stijgende energieprijzen 'natuurlijk zorgelijk'

Economie
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 16:03
DEN HAAG (ANP) - Werkgeversorganisatie VNO-NCW noemt de snelle stijging van de energieprijzen "natuurlijk zorgelijk". Een woordvoerder van de ondernemersorganisatie laat weten dat er "nauw overleg" is met het kabinet en de leden.
"De impact van de prijsstijgingen verschilt per energiecontract en per sector. Het is op dit moment niet duidelijk hoe de situatie zich ontwikkelt. Hoe langer het duurt hoe meer economische effecten er zullen zijn", stelt de woordvoerder.
De energieprijzen zijn gestegen sinds het uitbreken van de Iran-oorlog. De adviesprijs voor diesel kwam dinsdag voor het eerst boven de 2,50 euro uit. Ook de olie- en gasprijzen liepen de afgelopen dagen flink op, al daalden die dinsdag wel na uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump over het "zeer binnenkort" oplossen van de oorlog.
