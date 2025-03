VNO-NCW: tegenheffingen EU kordaat, stapsgewijs en proportioneel

DEN HAAG (ANP) - De tegenreactie van de Europese Unie op de Amerikaanse importheffingen is "kordaat, stapsgewijs en proportioneel", vindt VNO-NCW. Volgens de ondernemersorganisatie is het tegelijkertijd goed dat de Europese Commissie in gesprek wil blijven met de Amerikaanse regering om tot een oplossing te komen.

VNO-NCW meent dat een handelsoorlog uiteindelijk alleen verliezers kent. "Tegelijkertijd kan de Europese Unie de voorgenomen Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium niet onbeantwoord voorbij laten gaan", aldus de organisatie.

Daarnaast versterkt het Amerikaanse handelsbeleid de noodzaak om in Europa en Nederland te werken aan een aantrekkelijk investeringsklimaat en concurrentiekracht, stelt VNO-NCW. "Daarvoor is het onder meer van belang dat we eigen interne handelstarieven aanpakken en de Europese interne markt versterken."