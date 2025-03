Winstval Porsche door tegenvallende Chinese verkopen

STUTTGART (ANP/BLOOMBERG) - De Duitse sportwagenfabrikant Porsche heeft vorig jaar fors minder winst behaald, vooral door tegenvallende verkopen in China. Ook kampt het concern met hoge kosten, onder meer voor de ontwikkeling van nieuwe modellen. Daarnaast moest Porsche regelmatig auto's, waaronder de elektrische Taycan, terugroepen naar de garage vanwege verschillende technische problemen.

De nettowinst daalde in 2024 met ruim 30 procent tot 3,6 miljard euro. In totaal rolden 310.700 auto's de showrooms uit, 3 procent minder dan het jaar daarvoor. In China was de daling 28 procent. Het bedrijf uit Stuttgart heeft vooral last van tegenvallende verkopen van elektrische auto's. Daarom heeft de directie van Porsche besloten de investeringen in verbrandingsmotoren en plug-inhybrides te verhogen.

Om de kosten te drukken wil Porsche, onderdeel van de Volkswagen Groep, tegen 2029 ongeveer 1900 banen schrappen.