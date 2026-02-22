ECONOMIE
VNO-NCW vreest hogere Amerikaanse importheffingen voor Europa

Economie
door anp
zondag, 22 februari 2026 om 14:03
anp220226094 1
DEN HAAG (ANP) - Ondernemersorganisatie VNO-NCW vreest hogere Amerikaanse importheffingen voor Europese producten na de tariefaankondigingen van president Donald Trump van dit weekend. De lobbyclub voor het Nederlandse bedrijfsleven vindt wel veel onduidelijk en durft nog geen harde conclusies te trekken.
Een woordvoerder van VNO-NCW noemt het zondag "positief" dat het Amerikaanse hooggerechtshof heeft aangegeven dat een deel van de heffingen van Trump geen geldige juridische basis heeft. Hij heeft echter een kanttekening: "De heffingen die de EU opgelegd heeft gekregen vallen niet onder de heffingen waar het hooggerechtshof nu een streep doorheen heeft gezet. De gister aangekondigde wereldwijde heffing van 15 procent zou hier dus nog bovenop komen, wat uiteraard gevolgen zou hebben voor bedrijven die exporteren naar de VS."
