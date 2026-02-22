ECONOMIE
Hongarije blokkeert EU-sancties tegen Rusland om oliepijpleiding

Samenleving
door anp
zondag, 22 februari 2026 om 13:58
BOEDAPEST (ANP/AFP) - Hongarije gaat het twintigste sanctiepakket tegen Rusland van de Europese Commissie blokkeren, tenzij Oekraïne een belangrijke pijpleiding die het land van olie voorziet heropent. Dat zeiden de Hongaarse premier Viktor Orbán en minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó.
Hongarije en Slowakije zijn boos op Oekraïne en zeggen dat dat land de olie expres tegenhoudt. De Droezjba-pijpleiding raakte recent beschadigd door een Russische aanval en is de voornaamste aanvoerlijn van Russische olie voor zowel Hongarije als Slowakije. Oekraïne zou sindsdien te weinig doen om de olieleveringen weer op gang te brengen.
De landen hebben eerder al maatregelen genomen, zoals het stopzetten van de dieselexport. Vrijdag zei Hongarije de EU-lening van 90 miljard euro aan Oekraïne te dwarsbomen. Slowakije dreigt de noodstroomvoorziening aan het land stop te zetten.
