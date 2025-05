VodafoneZiggo schrapt honderden banen in Nederland

UTRECHT (ANP) - VodafoneZiggo schrapt komende tijd zo'n vierhonderd banen in Nederland in alle lagen van de organisatie. Dit bevestigt een woordvoerster na berichtgeving door NU.nl. Ongeveer de helft van de mensen wordt ontslagen, de andere helft van de werkplekken verdwijnt via natuurlijk verloop.

"Wij beseffen dat dit een grote impact heeft op onze medewerkers en we zetten ons volledig in om alle betrokkenen op een zorgvuldige, respectvolle en transparante manier te ondersteunen." Het bedrijf benadrukt dat het reorganisatieplan nog wel bij de ondernemingsraad ligt.

Vorige week werd bekend dat de omzet en winst van VodafoneZiggo afgelopen kwartaal opnieuw zijn gedaald, net als het aantal klanten. Om de resultaten te verbeteren kwam het telecombedrijf met een nieuw strategisch plan. Het vereenvoudigen van de organisatie door banen te schrappen, is daar onderdeel van. Het bedrijf heeft ook het aantal verschillende internetpakketten en de prijzen daarvan verlaagd.