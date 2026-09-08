ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VodafoneZiggo verkoopt mobiele masten in aanloop naar beursgang

Economie
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 15:41
anp080926134 1
Volg ons op Google Nieuws
UTRECHT (ANP) - VodafoneZiggo gaat zijn mobiele masten verkopen voor zo'n 669 miljoen euro. De opbrengst wordt gebruikt om de schulden van Ziggo Group te verlagen in aanloop naar de beursgang van Ziggo Group volgend jaar.
Het Britse telecomconcern Vodafone heeft zijn belang van 50 procent in VodafoneZiggo verkocht aan de Amerikaanse partner Liberty Global. Dat bedrijf brengt het Nederlandse VodafoneZiggo met het Belgische Telenet samen in Ziggo Group. Die nieuwe holding wordt volgend jaar naar de beurs in Amsterdam gebracht.
VodafoneZiggo heeft zijn mobiele masten verkocht aan fondsen van DigitalBridge, TD Greystone Infrastructure en L&G. Voor klanten verandert er niets, stelt VodafoneZiggo.
loading

POPULAIR NIEUWS

9bc7d67c-94b3-4cbe-b77e-79c61d3d4a3f

Tweeverdieners met kinderen krijgen in 2027 een harde financiële tik: drie regelingen worden versoberd

ANP-536515814

De simpele trucs die fotomodellen en prinsessen gebruiken om perfect op de foto te komen

generated-image (2)

Een kleiner huis kopen na je 60ste: wanneer levert het echt geld op — en wanneer ben je juist duurder uit?

hypotheekshop geldverstrekkers verlagen massaal hypotheekrentes1703255312

De hypotheekrente stijgt weer, en het einde is niet in zicht: drie dingen die je nu kunt doen

51bhMfaqJXL._AC_UF894,1000_QL80_

Ironie: Groene energie in de lift dankzij Trump

shutterstock_2725613725

Onverwachte tekenen dat je hart er slecht aan toe is

Loading