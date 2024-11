Voedselbedrijven verkopen minder gezonde producten in arme landen

LONDEN (ANP/RTR) - Grote voedselbedrijven verkopen in armere landen producten die minder gezond zijn dan de producten die ze verkopen in landen met hoge inkomens. Dat meldt de stichting Access to Nutrition initiative (ATNi), die wereldwijd streeft naar een bredere toegang tot voedzaam en duurzaam voedsel.

De non-profitorganisatie beoordeelde onder meer de producten van grote voedingsconcerns als Nestlé, PepsiCo en Unilever aan de hand van het Health Star Rating-systeem. Op basis van dat beoordelingssysteem worden producten gerangschikt op hun gezondheid, waarbij 5 de beste score is en een score van boven de 3,5 als een gezondere keuze wordt beschouwd.

In landen met lage inkomens kregen de producten van de grote voedingsbedrijven een score van 1,8. In landen met een hoog inkomen, waar meer producten werden getest, kwam de score uit op 2,3. Volgens onderzoeksdirecteur Mark Wijne van ATNI geeft de score duidelijk aan dat wat de grote bedrijven verkopen in de armste landen, waar ze steeds actiever zijn, geen gezonde producten zijn.