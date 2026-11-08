Voedselprijzen dalen wereldwijd na hoogste stand in bijna vier jaar

De wereldwijde voedselprijzen zijn in oktober gedaald na het bereiken van het hoogste niveau in bijna vier jaar, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Dat komt door een zwakke vraag en optimisme over de geplande gesprekken tussen Rusland en Oekraïne in Abu Dhabi. Met name de prijzen van granen en vlees zijn lager.

Dat er gesprekken gepland staan tussen Rusland en Oekraïne neemt de zorgen over het vervoer van graan uit het Zwarte Zeegebied deels weg. Handelaren verwachten dat de handelsstromen weer op gang komen.

De voedselprijzen stegen afgelopen tijd juist doordat de aanvallen in het Zwarte Zeegebied in heftigheid waren toegenomen. Daardoor werd de tarwe-export uit zowel Rusland als Oekraïne, twee van de grootste leveranciers ter wereld, verstoord.

Dat de wereldwijde voedselprijzen de afgelopen tijd opliepen, kwam ook door de geopolitieke spanningen in de Perzische Golf en de extreme weersomstandigheden.