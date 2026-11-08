Doden in woning schutter Polen zijn ouders en zus

KRAKAU (ANP/DPA) - De lichamen die zijn aangetroffen in de woning van de man die het vuur opende in Krakau, zijn de ouders en zus van de schutter. Dat meldde de Poolse radiozender RMF FM, die zich baseert op informatie van de politie.

De autoriteiten vonden de drie doden toen ze op onderzoek uitgingen bij het huis in Ostrowiec Świętokrzyski. Dat ligt op zo'n twee uur rijden van Krakau, waar zaterdag zes mensen omkwamen bij de schietpartij op een druk plein.

Over de motieven van de schutter bestaat nog onduidelijkheid. Hij lijkt volgens een Poolse minister "erg radicale denkbeelden" te hebben. De 24-jarige Poolse man raakte zelf ernstig gewond toen de politie hem neerschoot.