Volgende ECB-vergadering komt mogelijk te vroeg voor rentestap

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Centrale Bank (ECB) kan beter nog even wachten voordat ze de rente verhoogt, in plaats van te snel te handelen, gezien de nog altijd grote onzekerheid over de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft het Maltese centralebankhoofd Alexander Demarco, tevens een van de beleidsbepalers bij de ECB, gezegd bij de voorjaarsvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington.

"Momenteel is het een groter risico om overhaast de rente te verhogen en onnodig schade aan de economie toe te brengen als zo'n stap achteraf niet nodig blijkt, vergeleken met het risico om iets langer te wachten en misschien later in te moeten halen."

Zijn woorden suggereren dat de volgende rentevergadering van de ECB eind deze maand mogelijk te vroeg komt voor een rentestap. Als de ECB vreest voor een hogere inflatie in het eurogebied, kan het die proberen te beteugelen met een renteverhoging. Maar het verhogen van de leenkosten remt ook de economische groei af.