ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Winnares Blasi zou Gold Race eigenlijk niet rijden

Sport
door anp
zondag, 19 april 2026 om 16:01
anp190426101 1
BERG EN TERBLIJT (ANP) - De Spaanse winnares Paula Blasi hoorde pas op het laatste moment dat ze de Amstel Gold Race mocht rijden door afmeldingen van teamgenoten. Al ver voor de finale was ze gelost, maar samen met Marianne Vos slaagde de wielrenster van UAE Team ADQ erin de achterstand op de groep met favorieten te dichten. "Toen rustte ik even vijf minuten uit en besloot ik ervoor te gaan", zei de 23-jarige Blasi.
De Spaanse stelde zelf aan tweevoudig winnares Vos voor om samen het gat dicht te rijden. "Ik zat op één beklimming in een hele slechte positie. Toen dacht ik dat mijn wedstrijd verloren was. Tot ik Marianne zag. Ze zei dat ze kapot was, maar dat gold ook voor mij." Doordat het tempo van de groep favorieten even lager was, slaagde het tweetal erin weer aan te sluiten.
Blasi: "Ik probeerde te volgen, maar voor mij is het makkelijker om voorin te zitten. Het voelde goed en toen ging ik ervoor. Eenmaal alleen aan kop vond ik het eigenlijk makkelijker dan in het peloton."
loading

POPULAIR NIEUWS

image

anp180426094 1

1238822561 1396416947

cropped-ChatGPT-Image-29-jan-2026-14_27_44

fee36bb442f6d47d934bf2b62a5550ae246bf49507e794427630c5ef8e1f330e

anp190426009 1

Loading