Volkswagen benadrukt noodzaak reorganisatie na flink lagere winst

WOLFSBURG (ANP/AFP) - Het in een crisis verkerende autoconcern Volkswagen heeft het afgelopen kwartaal 64 procent minder winst gemaakt dan een jaar eerder. De grootste autoproducent van Europa kampt met hoge kosten en grote concurrentie op de Chinese markt. "Dit onderstreept de dringende noodzaak van aanzienlijke kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen", zegt financieel directeur Arno Antlitz.

Volkswagen kondigde eerder al forse besparingen aan. Volgens de ondernemingsraad verdwijnen in Duitsland tienduizenden banen en sluiten drie van de tien fabrieken. Het concern achter in totaal tien merken gaat bij de kwartaalcijfers niet in op de exacte grootte van de reorganisatie, maar spreekt er woensdag wel verder over met werknemers.

Volkswagen had wereldwijd eind september ruim 684.000 medewerkers, van wie ruim 295.000 in Duitsland.