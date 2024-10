Toyota verkoopt minder auto's in Japan na terugroepactie Prius

TOYOTA (ANP/BLOOMBERG) - Het Japanse autoconcern Toyota had in september nog altijd last van fraudeschandalen en een terugroepactie op de thuismarkt. Ook kampte Toyota met steeds grotere concurrentie van Chinese elektrische autofabrikanten als BYD.

De wereldwijde verkopen van Toyota, de grootste autofabrikant ter wereld, zakten 8 procent in september tot ruim 923.000 voertuigen. Ook het automerk Daihatsu valt onder het concern.

In Japan daalden de verkopen in de eerste negen maanden van dit jaar met bijna 17 procent. Dat kwam vooral doordat Toyota in het thuisland Prius-voertuigen moest terugroepen. Tijdens de terugroepactie die twee maanden duurde, moesten auto's terug naar de garage voor een aanpassing.