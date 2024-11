Handbalster Van der Heijden vervangt Van Maurik in EK-selectie

ARNHEM (ANP) - Laura van der Heijden mag toch met de handbalsters mee naar het EK van de komende weken in Oostenrijk, Hongarije en Zwitserland. De 289-voudig international vervangt in de selectie van bondscoach Henrik Signell de vorige week geblesseerd geraakte Alieke van Maurik. De 19-jarige rechteropbouwspeelster bleek niet op tijd te kunnen herstellen van de blessure die ze opliep in de Golden League-wedstrijd tegen Roemenië, meldt de handbalbond.

"Ik vind het heel erg voor Alieke, het is voor ons en ook voor haar een grote teleurstelling dat ze niet voldoende hersteld is om naar het EK af te reizen", stelt de vorige maand aangestelde Signell in een verklaring. "Gelukkig is ze nog jong en heeft ze een grote toekomst voor zich."

Signell liet Van der Heijden (34) vorige maand, net als onder anderen Estavana Polman, buiten zijn eerste selectie en passeerde het duo ook in zijn aanvankelijke EK-selectie van eerder deze maand. "Het is fijn dat Laura de plaats van Alieke kan en wil innemen en dat ze morgen met ons meereist naar Innsbruck. Dit laat ook zien hoe loyaal Laura is aan het team."

In Innsbruck speelt Oranje vrijdag de eerste groepswedstrijd van het EK, tegen IJsland. Andere tegenstanders in de groepsfase zijn Duitsland en Oekraïne.