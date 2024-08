Shell boekt afgelopen kwartaal enorme winst (5,8 miljard euro) en gaat aandeelhouders opnieuw belonen

Shell heeft in het tweede kwartaal meer winst geboekt dan in dezelfde periode een jaar eerder. Over de maanden april tot en met juni ging een bedrijfswinst van 6,3 miljard dollar (5,8 miljard euro) in de boeken, bijna 1,2 miljard dollar meer. Het olie- en gasconcern wil nu opnieuw zijn aandeelhouders belonen.

Shell kondigt een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 3,5 miljard dollar. Dat deed het concern in de voorgaande drie kwartalen ook al, waardoor aandeelhouders meer konden verdienen aan hun belang in het in Londen gevestigde bedrijf. Vorig jaar ging 23 miljard dollar naar aandeelhouders, op een winst van ruim 19 miljard.

Ten opzichte van het voorgaande kwartaal nam het resultaat wel af. Shell verdiende onder meer aan de winning van olie. De ruwe olieprijzen bedroegen de afgelopen maanden ongeveer 85 dollar per vat, wat dat resultaat ondersteunde. In andere segmenten leverde het concern juist in, bijvoorbeeld bij de verhandeling van aardgas door schommelende gasprijzen.