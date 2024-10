Volkswagen-werknemers in Duitsland leggen werk neer

WOLFSBURG (ANP/BLOOMBERG) - Volkswagen-medewerkers leggen maandag het werk neer om te protesteren tegen de plannen om in Duitsland fabrieken te sluiten. Vakbondsleiders gaan werknemers op elf Duitse locaties informeren over de laatste stand van zaken in de onderhandelingen met het bedrijf. Volkswagen kampt met een afnemende vraag in Europa en toenemende concurrentie uit China. Vakbonden stellen dat werknemers de rekening moeten betalen voor fouten van het management.

De autofabrikant heeft een paar zware weken achter de rug sinds eind september de tweede winstwaarschuwing in drie maanden werd afgegeven. De onderhandelingen met de vakbonden hebben tot nu toe geen resultaat opgeleverd. Volgende maand loopt een afkoelingsperiode af, waarna vanaf december mogelijk meer stakingen bij VW-vestigingen in Duitsland volgen.

Het management "heeft nog steeds geen samenhangend plan gepresenteerd voor hoe het Volkswagen naar de toekomst wil leiden", zegt Daniela Cavallo, hoofd van de VW-ondernemingsraad in een interne nieuwsbrief. Ze voegde eraan toe dat leidinggevenden niet bereid zijn om fabriekssluitingen en banenverlies van tafel te vegen.