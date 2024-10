Directeur gevangenis stuurde boek Mohammed B. naar ministers

Een boek geschreven door Mohammed Bouyeri, de moordenaar van Theo van Gogh, is op aandringen van de directeur Gevangeniswezen in het geheim per koerier bezorgd bij bewindslieden en volksvertegenwoordigers, zo meldt EenVandaag. "De minister moet hierover opheldering geven."

Bouyeri wilde zijn religieuze document in 2018 opsturen naar een aantal ministers en parlementsleden. Op dat moment gingen alle alarmbellen rinkelen. Volgens bronnen belandde de kwestie zelfs op het bureau van toenmalig justitieminister Ferd Grapperhaus, die ook een van de geadresseerden was.

De directeur Gevangeniswezen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) besloot vervolgens om het document in het diepste geheim en per koerier persoonlijk te laten bezorgen bij de geadresseerde politici in Den Haag. Voornamelijk om te voorkomen dat het boek terecht zou komen bij derden, zoals journalisten.

Het boek op die manier verspreiden was een onverstandige keuze, zegt VVD-kamerlid Ulysse Ellian. "Mohammed Bouyeri wordt gezien als een wereldwijde inspiratiebron voor jihadisten en radicale moslims. Je moet dus heel erg voorzichtig zijn met het toestaan van dit soort geschriften. Dus ik vind dit wel heel opmerkelijk."