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Volkswagen wil snijden in modelaanbod en productiecapaciteit

Economie
door anp
donderdag, 09 juli 2026 om 21:51
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WOLFSBURG (ANP/RTR/DPA/BLOOMBERG) - Het Duitse autoconcern Volkswagen wil snijden in het aanbod van modellen en de productiecapaciteit. De directie heeft plannen hiervoor voorgelegd aan de raad van commissarissen. Deze herstructureringsplannen zouden geleidelijk uitgevoerd moeten worden en moeten helpen bij het verlagen van de kosten.
Het is dan de bedoeling dat het aanbod van de gehele groep, met ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche, met wel 50 procent wordt verkleind, waarbij de focus komt te liggen op de meest aantrekkelijke marktsegmenten. De productiecapaciteit moet dan op termijn gaan naar ongeveer 9 miljoen voertuigen per jaar. Volgens het bestuur moet Volkswagen efficiënter en weerbaarder worden.
Donderdag waren er nog protesten van werknemers van Volkswagen in Duitsland uit vrees voor massaontslagen en fabriekssluitingen. De vakbond IG Metall heeft gezegd zich fel te zullen verzetten tegen groot banenverlies bij Volkswagen.
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