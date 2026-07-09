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Media Iran melden explosies en aanval, VS ontkennen betrokkenheid

Samenleving
door anp
donderdag, 09 juli 2026 om 22:01
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BUSHEHR (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben donderdagavond opnieuw een aanval uitgevoerd op Bushehr in het zuiden van Iran, meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. Ook op andere plekken werden door Iraanse media explosies gemeld, zoals in de zuidelijke stad Bandar Abbas. De VS ontkennen iets met de explosies te maken te hebben.
De gouverneur van Bushehr spreekt tegenover IRNA van een "Amerikaans-Israëlisch projectiel" dat een militair terrein aan de rand van de stad raakte. De VS zeggen tegen verschillende media op het moment geen aanvallen uit te voeren op Iran.
De Amerikaanse president Donald Trump zei woensdag dat het bestand tussen de twee landen wat hem betreft voorbij was na aanvallen op schepen die Iran volgens hem uitvoerde in de Straat van Hormuz. Bij de Amerikaanse luchtaanvallen die daarop volgden, vielen tientallen gewonden en zeker veertien doden, meldde het Iraanse ministerie van Gezondheid donderdag.
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