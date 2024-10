Volkswagen wil 'tienduizenden' banen schrappen

WOLFSBURG (ANP/BLOOMBERG/AFP) - Volkswagen is van plan om ten minste drie fabrieken in Duitsland te sluiten. Daardoor komen tienduizenden banen te vervallen, heeft het personeel te horen gekregen. Volkswagen heeft tien fabrieken in Duitsland en ongeveer 120.000 medewerkers.

Daniela Cavallo, voorzitter van de ondernemingsraad van VW, spreekt van "uithongering" door de directie. "Dit betekent dat er nog meer producten, ploegendiensten en complete productielijnen worden geschrapt". Het plan dat door het management is voorgelegd, omvat ook een voorgestelde loonsverlaging van 10 procent voor alle medewerkers, volgens de ondernemingsraad.