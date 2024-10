NCTV waarschuwt: Rusland en China voeren cyberaanvallen op

DEN HAAG (ANP) - Rusland en China voeren hun cyberaanvallen op Nederland en zijn bondgenoten op, waarschuwt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Ze "intensiveren en verbreden" die aanvallen. China lijkt het niet meer bij spionage te willen houden, maar zich ook op te maken voor sabotage. Bovendien melden zich nieuwe landen aan het cyberfront.

Aanvallende landen als Rusland en China gebruiken een steeds breder arsenaal aan cyberwapens, constateert NCTV Pieter-Jaap Aalbersberg in zijn jaarlijkse doorlichting van de digitale veiligheid van Nederland. Bovendien nemen ze volgens dit zogeheten Cybersecuritybeeld vaker bedrijven en hacktivisten in de arm.

"Het tempo en de complexiteit van statelijke cybercampagnes wordt opgevoerd", zegt Aalbersberg. Hij ziet de inzet van "meerdere cyberaanvallen in combinatie met elkaar", of samen met andersoortige aanvallen (zoals misleidingscampagnes). Wie zich daartegen wil verweren, moet "kijken naar de samenhang van deze cyberaanvallen en de bredere dreiging die uitgaat van de optelsom van deze risico's".

Toenemende dreiging China

Rusland probeert met een groeiend aantal cyberoperaties waarschijnlijk de cruciale infrastructuur van Europese en NAVO-landen binnen te dringen, denkt de NCTV. Eenmaal daar genesteld, kan Rusland die infrastructuur saboteren wanneer het Kremlin dat uitkomt. Ook gluren ze mee naar geheime informatie over bijvoorbeeld de hulp aan Oekraïne.

China wijdde zich tot dusver vooral aan spionage, maar maakt ook aanstalten voor sabotage, denkt Aalbersberg. Hij wijst op aanvallen vorig jaar op militaire infrastructuur in de Verenigde Staten. Europa kreeg daarmee nog niet te maken, maar de snelle groei "maakt het Chinese cybersabotageprogramma de komende jaren in potentie een dreiging voor Nederland".

Turkije

Nederland moet ook bedacht zijn op nieuwe "cybermachten" als Turkije. Die keren zich ook nog niet tegen Nederland, maar wel tegen tegenstanders in ballingschap.

Achter twee grote storingen deze zomer zat geen vijandig land. Een verkeerde update door een computerbedrijf in de populaire CrowdStrike-software en een fout in een cruciaal overheidsnetwerk verlamden overheidsdiensten. Nederland moet zich niet te afhankelijk maken van een of enkele aanbieders, stelt de NCTV.

Kwantumcomputer aanstaande

Ook de komst van de kwantumcomputer en van andere nieuwe technologie verontrust Aalbersberg. Een kwantumcomputer zou bijvoorbeeld computerbeveiliging simpel kunnen kraken. Ook heeft hij zorgen over het tekort aan cyberveiligheidsexperts in Nederland.