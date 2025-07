Tennisser Van de Zandschulp loopt finale Kitzbühel mis

KITZBÜHEL (ANP) - Tennisser Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd zich voor de derde keer te plaatsen voor de finale van een ATP-toernooi. De 29-jarige Nederlander ging in Kitzbühel in Oostenrijk in twee sets onderuit tegen de als eerste geplaatste Kazach Aleksandr Boeblik: 6-3 6-4. Boeblik kan, na eerder succes in Halle en Gstaad, voor de derde keer in korte tijd een ATP-toernooi winnen. De Fransman Arthur Cazaux is in de finale zijn tegenstander.

Van de Zandschulp was door zijn matige prestaties uit de top honderd van de wereldranglijst verdwenen (103e), maar wist in Kitzbühel drie partijen te winnen.

Boeblik, de mondiale nummer 30, kreeg bij een voorsprong van 2-1 de eerste breakkans. Van de Zandschulp overleefde die maar verloor zijn volgende servicebeurt alsnog. Boeblik pakte met 6-3 vrij vlot de eerste set.

Initiatief

Van de Zandschulp nam het initiatief in de tweede set door Boeblik direct te breken. Bij een voorsprong van 4-1 liet de in Wageningen geboren tennisser een kans op 5-1 liggen. Boeblik kreeg hernieuwde moed en pakte de winst door vijf games op rij te winnen.

De twee keer dat Van de Zandschulp in de finale van een ATP-toernooi stond, was in München. Beide keren ging de zege naar de Deen Holger Rune.