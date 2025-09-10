Von der Leyen: deal VS was nodig, maar wij gaan over eigen regels

STRAATSBURG (ANP) - De handelsdeal met de Verenigde Staten was nodig, maar Europa gaat nog altijd zelf over de eigen regels. "Of het nu gaat om milieu- of digitale regelgeving: wij stellen onze eigen normen. Wij stellen onze eigen regels. Europa zal altijd zelf beslissen," zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen woensdag in haar jaarlijkse toespraak.

De Amerikaanse president Donald Trump dreigde vrijdag nog met tarieven vanwege een miljardenboete van de EU aan Google.

Von der Leyen sloot voor de zomer een deal met Trump waarin vastgestelde invoertarieven van 15 procent waren afgesproken. Dat is haar op kritische geluiden vanuit lidstaten en het Europees Parlement komen te staan. De voorzitter zegt die reacties "te begrijpen", maar de deal nodig te vinden voor "stabiliteit".

Daarbij waarschuwt ze ook voor "de gevolgen van een volwaardige handelsoorlog met de VS. Stel je de chaos voor."