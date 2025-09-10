Franse politie ziet circa 80 bewegingen achter 'Bloquons tout'

PARIJS (ANP) - De Franse politie heeft in het onderzoek naar de protestbeweging op internet 'Bloquons tout' (We blokkeren alles) ongeveer tachtig plaatselijke bewegingen getraceerd.

De autoriteiten zijn bezorgd over de beweging die oproept het land te blokkeren. Het is over het algemeen niet bekend wie er achter de oproep zit en hoeveel mensen daar gehoor aan geven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken schatte vooraf dat woensdag mogelijk 100.000 mensen de straat op zouden gaan. Er zijn 80.000 politieagenten ingezet.

Vooralsnog valt het mee volgens de politie. Aan het begin van de ochtend telde de politie in heel het land zestien blokkades en 3000 betogers.

De regering vreest een herhaling van de massale protesten van 'de gele hesjes' tussen 2018 en 2020. In november 2018 barstte er massaal protest los tegen het regeringsbeleid, de ongelijkheid en de hoge kosten van het levensonderhoud. De beweging werd opgebouwd via sociale media en legde grote delen van het land plat tot in juni 2020.