ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Franse politie ziet circa 80 bewegingen achter 'Bloquons tout'

Samenleving
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 10:24
anp100925096 1
PARIJS (ANP) - De Franse politie heeft in het onderzoek naar de protestbeweging op internet 'Bloquons tout' (We blokkeren alles) ongeveer tachtig plaatselijke bewegingen getraceerd.
De autoriteiten zijn bezorgd over de beweging die oproept het land te blokkeren. Het is over het algemeen niet bekend wie er achter de oproep zit en hoeveel mensen daar gehoor aan geven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken schatte vooraf dat woensdag mogelijk 100.000 mensen de straat op zouden gaan. Er zijn 80.000 politieagenten ingezet.
Vooralsnog valt het mee volgens de politie. Aan het begin van de ochtend telde de politie in heel het land zestien blokkades en 3000 betogers.
De regering vreest een herhaling van de massale protesten van 'de gele hesjes' tussen 2018 en 2020. In november 2018 barstte er massaal protest los tegen het regeringsbeleid, de ongelijkheid en de hoge kosten van het levensonderhoud. De beweging werd opgebouwd via sociale media en legde grote delen van het land plat tot in juni 2020.
loading

POPULAIR NIEUWS

ahdaan-png-68bac11b0eccd

Hoe rijk is de nieuwe 'AH-supermarktmanager' Jeroen van Koningsbrugge?

ANP-525130072

De piek in levensverwachting is bereikt: waarom we voorlopig echt niet veel ouder dan 80 worden

ANP-532159678

Zo herken je een gezonde relatie: drie kleine gewoontes die het verschil maken

gandr-collage (7)

Jack van Gelder is sinds vandaag ook als vrouw verkrijgbaar

generated-image (14)

Hoe gezond is jouw lever? Het gaat niet alleen om alcohol

generated-image (13)

Godfather van AI zegt dat zijn creatie op het punt staat om massale werkloosheid te veroorzaken

Loading