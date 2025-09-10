Russische drones maakten geen slachtoffers, zegt Poolse premier

WARSCHAU (ANP) - De Russische drones die Polen zijn binnengevlogen lijken geen slachtoffers te hebben gemaakt, zei premier Donald Tusk voor spoedoverleg met zijn regering. "Er is geen reden voor paniek" of voor "beperkingen die het dagelijks leven hinderen", aldus Tusk.

"We hebben hoogstwaarschijnlijk te maken met een grootschalige provocatie", zei de premier woensdagochtend. Maar hij neemt geen risico en voert daarom "tegelijkertijd overleg met onze bondgenoten". De "dramatische" nacht was "de eerste keer dat Russische drones werden neergeschoten boven het grondgebied van een NAVO-land", zei Tusk. "Daarom nemen al onze bondgenoten deze zaak heel ernstig op."

Bij het ingelaste regeringsberaad schoof ook de militaire leiding aan.