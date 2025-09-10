ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Russische drones maakten geen slachtoffers, zegt Poolse premier

Samenleving
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 10:22
anp100925094 1
WARSCHAU (ANP) - De Russische drones die Polen zijn binnengevlogen lijken geen slachtoffers te hebben gemaakt, zei premier Donald Tusk voor spoedoverleg met zijn regering. "Er is geen reden voor paniek" of voor "beperkingen die het dagelijks leven hinderen", aldus Tusk.
"We hebben hoogstwaarschijnlijk te maken met een grootschalige provocatie", zei de premier woensdagochtend. Maar hij neemt geen risico en voert daarom "tegelijkertijd overleg met onze bondgenoten". De "dramatische" nacht was "de eerste keer dat Russische drones werden neergeschoten boven het grondgebied van een NAVO-land", zei Tusk. "Daarom nemen al onze bondgenoten deze zaak heel ernstig op."
Bij het ingelaste regeringsberaad schoof ook de militaire leiding aan.
loading

POPULAIR NIEUWS

ahdaan-png-68bac11b0eccd

Hoe rijk is de nieuwe 'AH-supermarktmanager' Jeroen van Koningsbrugge?

ANP-525130072

De piek in levensverwachting is bereikt: waarom we voorlopig echt niet veel ouder dan 80 worden

ANP-532159678

Zo herken je een gezonde relatie: drie kleine gewoontes die het verschil maken

gandr-collage (7)

Jack van Gelder is sinds vandaag ook als vrouw verkrijgbaar

generated-image (14)

Hoe gezond is jouw lever? Het gaat niet alleen om alcohol

generated-image (13)

Godfather van AI zegt dat zijn creatie op het punt staat om massale werkloosheid te veroorzaken

Loading