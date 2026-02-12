Venezolanen demonstreren voor meer vrijheid

CARACAS (ANP/AFP) - In Venezuela zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren voor meer vrijheid. Het is de eerste grote betoging sinds president Nicolás Maduro ruim een maand geleden gevangen werd genomen door de Amerikanen.

"Wij zijn niet bang", scanderen de demonstranten in Caracas. Ze eisen onder meer dat alle politieke gevangenen worden vrijgelaten en dat activisten uit het buitenland kunnen terugkeren.

Onder het bewind van Maduro zijn duizenden mensen om politieke redenen gevangengezet en zijn miljoenen Venezolanen het land ontvlucht. Nadat Maduro was gevangengenomen door de VS, kwam de leiding te liggen bij interim-president Delcy Rodríguez. Zij maakte afspraken met de VS en liet al honderden politieke gevangenen vrij.

Gratie verlenen

Parlementariërs praten naar verwachting donderdag nog over een wetsvoorstel om alle politieke gevangenen van de afgelopen 27 jaar gratie te verlenen.

Hoewel vrijwel alle huidige bewindspersonen ook al op hun post zaten ten tijde van Maduro, lijkt deze regering van plan meer vrijheden toe te staan. Een teken daarvan is bijvoorbeeld dat de protesten van zaterdag ook op nationale televisie worden uitgezonden.

Ergens anders in Caracas hadden zich ook duizenden Venezolanen verzameld, die juist de huidige machthebbers steunen. Die tegendemonstratie werd georganiseerd door de regering.