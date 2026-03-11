Von der Leyen: oorlog kostte EU al 3 miljard extra voor energie

STRAATSBURG (ANP) - De eerste tien dagen oorlog in het Midden-Oosten hebben de Europese belastingbetaler al "3 miljard euro extra aan import van fossiele brandstoffen gekost", stelt voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. "Dat is de prijs van onze afhankelijkheid" van de import van energie, stelt ze in een toespraak in het Europees Parlement.

Teruggaan naar de import van Russische energie om de stijgende energieprijzen zou een "strategische blunder zijn", sprak Von der Leyen. "Het zou ons afhankelijker, kwetsbaarder en zwakker maken." De EU moet daarom vasthouden aan haar langetermijnstrategie voor minder fossiele brandstoffen, zei ze.

De Commissie is maatregelen voor het terugdringen van de energieprijs op korte termijn in kaart aan het brengen. "Maar ongeacht welke maatregelen we nemen, zolang we een aanzienlijk deel van de fossiele brandstoffen importeren uit instabiele regio's, blijven we kwetsbaar en afhankelijk. En deze energie brengt altijd kosten met zich mee", aldus Von der Leyen.