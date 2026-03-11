FT: Kremlin voert campagne voor herverkiezing Orbán in Hongarije

BOEDAPEST (ANP) - Het Kremlin is een campagne begonnen om premier Viktor Orbán herverkozen te krijgen bij de Hongaarse parlementsverkiezingen komende maand. Dat schrijft de Financial Times, die het plan heeft ingezien.

Volgens de Britse zakenkrant heeft het Kremlin toestemming gegeven om een socialemediaoffensief te beginnen. Daarin wordt Orbán neergezet als de enige die de Hongaarse soevereiniteit kan bewaken. Hij wordt ook benoemd als sterke leider met een wereldwijd netwerk. Zijn belangrijkste tegenstrever, Péter Magyar van het pro-Europese Tisza, wordt afgeschilderd als "spreekbuis van Brussel" die op niemand kan steunen. Tisza loopt vooralsnog voor in de peilingen op Orbáns nationalistische Fidesz.

Eerder deze maand riep Magyar Rusland al op zich niet te mengen in de parlementsverkiezingen. Deze oproep kwam na signalen dat Rusland een driekoppig team zou hebben ondergebracht bij de ambassade in Boedapest, om zo onder een diplomatieke dekmantel de verkiezingen te beïnvloeden.