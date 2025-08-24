ECONOMIE
Von der Leyen verdedigt handelsdeal met Trump

Economie
door anp
zondag, 24 augustus 2025 om 11:11
anp240825052 1
BRUSSEL (ANP/DPA) - Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie verdedigt de handelsdeal met de Amerikaanse president Donald Trump. De overeenkomst staat bewust voor stabiliteit en voorspelbaarheid, in plaats van escalatie en confrontatie, schreef ze in een opiniestuk voor de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Stel je eens voor dat de twee grootste economische machten van de democratische wereld het niet eens waren geworden en een handelsoorlog waren begonnen, dat zou alleen in Moskou en Beijing gevierd zijn", benadrukt Von der Leyen volgens de krant.
Over de overeengekomen Amerikaanse importheffingen van 15 procent schrijft de commissievoorzitter dat er een sterke, zij het niet perfecte deal is gesloten. "Met vergeldingstarieven van onze kant zouden we het risico lopen een dure handelsoorlog aan te wakkeren met negatieve gevolgen voor onze werknemers, consumenten en industrie."
