Hongersnood in Gaza: "Ik viel flauw in de rij voor voedsel"

In de overvolle, met puin bezaaide straten van Gaza-Stad kwam het voor velen niet als verrassing: VN-experts verklaarden vrijdag dat de situatie officieel als hongersnood kan worden aangemerkt.

“Dit zeggen we al maanden, dit maken we mee, dit is ons lijden”, zegt Amjad Shawa, directeur van het Palestijnse NGO-netwerk, die de hele oorlog in Gaza verbleef. “We voelen ons machteloos, ziek en uitgeput.”

De Integrated Food Security Phase Classification (IPC), een wereldwijd erkende organisatie die voedselonzekerheid in kaart brengt, concludeerde vrijdag dat Gaza-Stad drie belangrijke drempels voor hongersnood heeft overschreden. Slechts vier keer eerder sinds 2004 is er officieel een hongersnood uitgeroepen. Volgens het rapport is de situatie “volledig door mensen veroorzaakt” en kan ze worden gestopt, maar alleen als er snel een staakt-het-vuren komt en voedsel en basisvoorzieningen onmiddellijk worden hersteld.

Leven op de rand

Tussen de 500.000 en 800.000 inwoners van Gaza-Stad lopen nu het grootste risico, vooral ouderen, zieken, kinderen en sociaal geïsoleerden. De verhalen zijn schrijnend.

Sabah Antaiz (55), die diabetes en hartproblemen heeft, vertelt: “We eten ’s ochtends een beetje om de honger te stillen en ’s avonds nog iets kleins. Soms alleen wat zout of kruiden met brood.” Haar man is ernstig ziek en kan niet meer werken. “Ik verloor tien familieleden bij een luchtaanval. Er is niemand meer om ons te helpen.”

Ook Ibtisam Saleh (50), die al twintig keer moest verhuizen en nu in een tent leeft, heeft niets. “We leven van hulp of giften. Ik eet één keer per dag, meestal linzen. Een keer viel ik flauw in de rij voor voedsel. Ik kon het niet volhouden.”

Sinds Israël de blokkade van Gaza in 2023 verder aanscherpte, zijn de prijzen geëxplodeerd. Een kilo tomaten kost nu omgerekend bijna 30 dollar. Veel gezinnen hebben geen inkomen meer: 90 procent van de bevolking leeft zonder loon of spaargeld.

Geen reserves meer

Na bijna twee jaar oorlog en ontberingen zijn de reserves volledig uitgeput, zegt een VN-hulpverlener. “Deze bevolking heeft niets meer. Er is geen veiligheidsmarge. Ze staan letterlijk op de rand.”

De omstandigheden in het uiterste noorden zijn mogelijk nog erger, maar daar ontbreken betrouwbare data.

Inwoners slapen in de open lucht, in half ingestorte flats of in geïmproviseerde tentenkampen waar ziektes zich snel verspreiden. Vuilnis stapelt zich op, plastic wordt verbrand voor hitte en koken, en rook veroorzaakt chronische hoest. In de recente hittegolven is de situatie alleen maar verslechterd.

Riham Kraiem (35), moeder van tien kinderen, zegt: “We eten twee keer per dag. Soms alleen brood met wat kaas. Gisteren kreeg mijn zoon een kilo pasta en een blik tomatensaus van een ander. Hij kwam thuis alsof hij de loterij had gewonnen.”

Israël verwerpt de bevindingen en zegt dat er “geen hongersnood in Gaza” is. Volgens Israël zijn de gegevens gebaseerd op “Hamas-leugens, doorgegeven via organisaties met eigen belangen.”

Ondertussen waarschuwen hulporganisaties dat zonder onmiddellijke actie het dodental door honger in Gaza snel zal stijgen.