Tennisser Van de Zandschulp stijgt 19 plekken op wereldranglijst

Tennisser Botic van de Zandschulp is dankzij zijn finaleplaats in Winston-Salem negentien plaatsen gestegen op de wereldranglijst. De nieuwe mondiale nummer 73 haalt daardoor Jesper de Jong in en is weer de op een na hoogste Nederlander. De Jong daalde drie plekken, meldt tennisfederatie ATP vlak voor de US Open.

Van de Zandschulp verloor in de Nederlandse nacht van zaterdag op zondag voor de derde keer de finale van een ATP-toernooi. Zijn tegenstander Marton Fucsovics steeg van de 94e naar de 63e plaats.

Tallon Griekspoor blijft met grote voorsprong de beste tennisser van Nederland. De Noord-Hollander steeg een plek en is nu de nummer 30, ondanks zijn verlies in de tweede ronde in Winston-Salem. Griekspoor begint zondag aan de US Open tegen de Fransman Adrian Mannarino.

De Jong bereikte deze week via de kwalificaties het hoofdtoernooi van de US Open, maar zakte alsnog naar de 83e plaats. De debutant treft zondag in New York de Amerikaan Brandon Nakashima.