ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennisser Van de Zandschulp stijgt 19 plekken op wereldranglijst

Sport
door anp
zondag, 24 augustus 2025 om 11:06
bijgewerkt om zondag, 24 augustus 2025 om 11:13
anp240825051 1
Tennisser Botic van de Zandschulp is dankzij zijn finaleplaats in Winston-Salem negentien plaatsen gestegen op de wereldranglijst. De nieuwe mondiale nummer 73 haalt daardoor Jesper de Jong in en is weer de op een na hoogste Nederlander. De Jong daalde drie plekken, meldt tennisfederatie ATP vlak voor de US Open.
Van de Zandschulp verloor in de Nederlandse nacht van zaterdag op zondag voor de derde keer de finale van een ATP-toernooi. Zijn tegenstander Marton Fucsovics steeg van de 94e naar de 63e plaats.
Tallon Griekspoor blijft met grote voorsprong de beste tennisser van Nederland. De Noord-Hollander steeg een plek en is nu de nummer 30, ondanks zijn verlies in de tweede ronde in Winston-Salem. Griekspoor begint zondag aan de US Open tegen de Fransman Adrian Mannarino.
De Jong bereikte deze week via de kwalificaties het hoofdtoernooi van de US Open, maar zakte alsnog naar de 83e plaats. De debutant treft zondag in New York de Amerikaan Brandon Nakashima.
Vorig artikel

Extra uitzending Café Kockelmann om politieke ontwikkelingen

Volgend artikel

Von der Leyen verdedigt handelsdeal met Trump

POPULAIR NIEUWS

208801197 l

Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn na het lezen van deze 11 simpele tips

82ff3660-36f0-11f0-a175-eb6d05349cb6

Ervaren Britse skydiver Jade Damarell (32) springt haar dood tegemoet uit liefdesverdriet

143709198_l

Waarom je de ware niet vindt, volgens een psycholoog

ANP-526843425

Extreme droogte neemt razendsnel toe: deze landen worden het hardst getroffen

247171547_l

Natuurlijke deo's? 'Je blijft gewoon stinken'

192468691_l

5 feiten over wereldwijde (on)vruchtbaarheid