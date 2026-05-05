Von der Leyen wijst extra importheffing VS van de hand

JEREVAN (ANP) - Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie wijst een importheffing van 25 procent op auto's en vrachtwagens door de VS van de hand. "Een deal is een deal", antwoordde ze tijdens een persconferentie in Jerevan op de vraag wat ze van het dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump vindt.

"De essentie van deze deal is welvaart, gemeenschappelijke regels en betrouwbaarheid", zei Von der Leyen. De handelsdeal wordt nu uitgevoerd "met respect voor de verschillende democratische procedures die we aan beide zijden hebben".

Trump zegt dat de EU zich niet aan de handelsdeal houdt die afgelopen zomer is overeengekomen, zonder dat toe te lichten.

De EU is bezig met de laatste fase van de uitvoering van de tariefafspraken, zei de politica. Het gaat om het schrappen van de tarieven voor Amerikaanse kreeft en bepaalde industriële goederen. Volgens haar voldoen de VS zelf nog niet aan de afspraken.