Von der Leyen zal moties overleven, moet meer resultaat boeken

STRAATSBURG (ANP) - De twee moties van wantrouwen die tegen voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zijn ingediend, zullen het donderdag niet halen. Dat werd maandag duidelijk in het debat daarover in het Europees Parlement. De sociaaldemocraten, de liberale Renew en de Groenen willen geen politieke crisis, maar vinden wel dat de Europese Commissie meer leiderschap moet tonen en resultaten moet laten zien.

Samen met de centrumrechtse EVP, die tegen de motie gaat stemmen, hebben de vier fracties een overgrote meerderheid in het Europees Parlement.

EVP-fractievoorzitter Manfred Weber zei dat de radicaal-rechtse Patriotten voor Europa en de radicaal-linkse fractie de door hen ingediende moties misbruiken als propagandamateriaal. Renew-leider Valérie Hayer liet zich in soortgelijke bewoordingen uit.

Sterk bekritiseerd

In beide moties wordt het leiderschap en het gevoerde beleid van Von der Leyen sterk bekritiseerd. Donderdag wordt over de moties gestemd.

Von der Leyen zei in het debat dat de Europese Commissie en het Europees Parlement zich moeten "concentreren op wat er echt toe doet. Namelijk het leveren van resultaten voor Europeanen." De lijst met problemen waarmee Europa zich geconfronteerd ziet, is lang, zei ze.

Beter samenwerken met Europees Parlement

Ze zegde toe met het Europees Parlement beter te gaan samenwerken om resultaten te bereiken voor de burgers in Europa. "Dit is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid op dit gevaarlijke moment in onze geschiedenis."

In het Europees Parlement is al lang brede kritiek op Von der Leyen omdat zij veel te veel op eigen houtje besluiten zou nemen. Ook krijgt ze het verwijt niet transparant te zijn.

In juli werd een eerste motie van wantrouwen tegen Von der Leyen met een ruime meerderheid van het Europees Parlement verworpen.