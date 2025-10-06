Macron wil dat vertrekkende premier laatste poging doet

PARIJS (ANP) - De Franse president Macron heeft vertrekkend premier Lecornu gevraagd toch nog stappen te ondernemen om een uitweg te vinden uit de politieke crisis. Hij wil dat de regeringsleider, die nog geen maand in ambt was, een laatste poging doet voor de "stabiliteit" van het land.

Lecornu zei het verzoek van Macron te hebben aanvaard om alsnog met andere politieke partijen te overleggen. Hij wil hem woensdagavond laten weten of dit mogelijk is, "zodat hij de juiste conclusies kan trekken", aldus de demissionaire premier, die eerder maandag zijn ontslag had ingediend. Lecornu (39) werd op 10 september beëdigd als premier.

De geplande nieuwe regeringsploeg van Lecornu bestond uit heel wat oudgedienden, wat tot kritiek uit het parlement leidde. Lecornu vindt dat hij in de huidige omstandigheden zijn functie als premier niet kan uitoefenen. Volgens hem bestaat er nauwelijks bereidheid tot compromissen in het uiterst verdeelde parlement.